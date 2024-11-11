Malatya'da Deprem Konutları Tamamlandı - Son Dakika
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Malatya'da Deprem Konutları Tamamlandı

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Malatya'da deprem sonrası yapımı tamamlanan 98 köy evi hak sahiplerine teslim edildi.

11.11.2024 12:43
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Malatya'da deprem konutları hızla tamamlanıyor

MALATYA - Kahramanmaraş merkezli yaşanan asrın felaketinde büyük hasar alan Malatya'da yapımı tamamlanan köy evleri hak sahiplerine teslim ediliyor. Akçadağ ilçesinde son rötuşların yapıldığı 171 köy evinin 98'i daha hak sahiplerine teslimi edildi.

6 Şubat 2023 Kahramanmaraş merkezli yaşanan asrın felaketinde büyük hasar alan Malatya'da kentin yeniden imarı ve ihyası için başlatılan çalışmalar aralıksız sürüyor. Akçadağ ilçesi İkinciler Mahallesi'nde Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından yapımı tamamlanan 98 köy evi daha hak sahiplerine teslimi edildi.

"Çalışmalar hızla ilerliyor"

Kent genelinde hızlı bir çalışma sürdürüldüğünü kaydeden İkinciler Mahalle Muhtarı Mahmut Altan, devletin tüm unsurları ile deprem bölgelerinde yoğun bir çalışma içerisinde olduğunu söyledi.

"98 konut teslim edildi"

Akçadağ ilçesinde İkinciler Mahallesi'nin kazmanın ilk vurulduğu bölgelerden biri olduğunu belirten Muhtar Altan, 850 nüfuslu Mahallede ilk etapta çalışmalara başlanılan 98 konutun tamamlanarak hak sahiplerine teslim ediğini ifade etti.

Bakan Kurum'a teşekkür

Bölgeye toplamda 171 inşa edileceğini aktaran Muhtar Altan, çalışmaların hızlı bir şekilde sürdürüldüğünü kaydederek, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'a ayrıca teşekkürlerini sunduklarını belirtti.

Kaynak: İHA

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