Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (MESOB) Başkanı Şevket Keskin, deprem sonrası KOSGEB'e başvuruda bulunan esnaftan 520'sine daha ödeme yapılacağını bildirdi.
Keskin, yazılı açıklamasında, KOSGEB tarafından 6 Şubat depremlerinden sonra etkilenen 11 ile yönelik olarak başlatılan "Deprem Sonrası Mikro, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin Canlanması Projesi" kapsamında esnafın başvuruda bulunduğunu hatırlattı.
İki yıl ödemesiz kredi desteği için başvurular 29 Aralık 2023 tarihinde sona erdiğini aktaran Keskin, şunları kaydetti:
"KOSGEB kredi ödemeleri kaynak sıkıntısından dolayı belli aralıklarla sürdürülüyor. Malatya'da KOSGEB'e başvuruda bulunan ve sırada bekleyen 520 esnafımıza daha ödeme gerçekleştirilecek. 520 esnafımız için yaklaşık 200 milyon TL tutarında bir kaynak kullanılacak. Sırada bekleyen diğer esnaflarımıza kaynak aktarımı yapıldığı takdirde ödemeler devam edecek. Bu konuda girişimlerimiz ve çalışmalarımız devam ediyor. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere emeği ve katkısı geçen herkese teşekkür ediyoruz."
Son Dakika › Güncel › Malatya'da deprem sonrası KOSGEB ödemeleri devam ediyor - Son Dakika
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