Malatya'da Deprem Sonrası Ağır Hasarlı Binada Erkek Cesedi Bulundu

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Malatya'da, depremde ağır hasar gören binada erkek cesedi bulundu.

İl Emniyet Müdürlüğün yapılan açıklamaya göre, Battalgazi ilçesine bağlı Akpınar Mahallesi'nde ağır hasarlı bir binada ceset bulunduğu ihbarı üzerine ekipler bölgeye yönlendirildi.

Yapılan incelemede cesedin 6 Şubat 2023'de meydana gelen Kahramanmaraş merkezli deprem sonrasında başkasına ait olan ikamette geçici kalan ve tek yaşayan Haşim Babür'e (39) olduğu tespit edildi.

Uzun süre önce hayatını kaybettiği belirlenen Babür'ün, yapılan ilk incelemede ölümünün doğal olduğu değerlendirildi.

Babür'ün cesedi, soruşturma kapsamında Adli Tıp Kurumu Malatya Grup Başkanlığı'na kaldırıldı.