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Malatya'da depremde ölenlerin isimleri anıtta yaşatılıyor - Son Dakika
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Malatya'da depremde ölenlerin isimleri anıtta yaşatılıyor

KAHRAMANMARAŞ merkezli depremlerde Malatya'da hayatını kaybedenler anısına '6 Şubat Deprem Şehitleri Anıtı' hazırlandı.

Malatya\'da depremde ölenlerin isimleri anıtta yaşatılıyor
12.12.2023 - 10:45,
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Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerde Malatya'da hayatını kaybedenler anısına "6 Şubat Deprem Şehitleri Anıtı" yapıldı.

Malatya Büyükşehir Belediyesinin yazılı açıklamasına göre, Mezarlıklar Dairesi Başkanlığınca Şehir Mezarlığı'nda inşa edilen anıtta, "asrın felaketi" olarak nitelendirilen depremlerde hayatını kaybedenlerin isimleri yer aldı.

Mezarlıklar Dairesi Başkanı Osman Gönültaş, depremde hayatını kaybedenlerin anısını yaşatmak istediklerini belirterek, "Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, bizlere deprem şehitlerimiz için bir anıt yapılmasını söyledi. Başkanlık olarak 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybeden deprem şehitlerimiz için oluşturduğumuz alanda anıtı yapmaya başladık. İnşallah onların isimlerini bu anıtta yaşatacağız." ifadelerini kullandı.

Gönültaş, bir daha böyle acıların yaşanmamasını temenni etti.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Malatya'da depremde ölenlerin isimleri anıtta yaşatılıyor - Son Dakika
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