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Malatya'da depremzede çocuklar müzik atölyesinde bağlama çalıyor - Son Dakika
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Malatya'da depremzede çocuklar müzik atölyesinde bağlama çalıyor

Malatya'da depremzedelerin yaşadığı konteyner kentte, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından açılan müzik atölyesinde çocuklar bağlama çalmayı öğreniyor. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ali Sait Çeçen, depremden etkilenen çocuklara yönelik sosyal iyileştirme çalışmalarının devam ettiğini belirtti ve müzik atölyesinin yanı sıra diğer konteyner kentlerde de çocuklara sinema, resim, masa oyunları ve zeka oyunları gibi faaliyetlerin sunulduğunu ifade etti.

Malatya\'da depremzede çocuklar müzik atölyesinde bağlama çalıyor
12.01.2024 - 11:43,  Güncelleme: 11:48
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Malatya'da depremzede çocuklar konteyner kentte Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce açılan müzik atölyesinde bağlama çalmayı öğreniyor.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremde etkilenenlerin yaşadığı Yeşilyurt ilçesi Samanköy Konteyner Kent 8 bin 701 afetzedeye ev sahipliği yapıyor.

Buradaki müzik atölyesinde, afetzede çocuklar bağlama öğrenerek, depremin olumsuz etkilerinden uzaklaşıyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ali Sait Çeçen, gazetecilere, 6 Şubat depremlerinin ardından yetişkinlere, çocuklara ve özel gereksinimli bireylere yönelik sosyal iyileştirme çalışmaları kapsamında faaliyetlerinin aralıksız sürdüğünü söyledi.

Sosyal iyileştirme çalışmaları kapsamında çocuklara yönelik müzik atölyesi kurduklarını ifade eden Çeçen, şunları kaydetti:

"Müzik atölyesinin dışında diğer konteyner kentlerde çocuklarımıza yönelik sinema, resim, masa oyunları, zeka oyunları atölyeleri gibi diğer faaliyetlerimiz de devam etmektedir. Yetişkinlere yönelik de geleneksel el sanatları atölyelerimizde vatandaşlarımızın hizmetine sunuldu. Tüm konteynerler ziyaret edilerek, ihtiyaç tespitleri sonucunda gerekli rehberlik ve yönlendirmeler yapılmaktadır."

Kaynak: AA
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