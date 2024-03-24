Malatya\'da depremzedeler için yapılan konutlar Mayıs ayında teslim edilecek

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Malatya'da depremzedeler için yaptırdığı konutlarında sona doğru

MALATYA - Haluk Levent'in kurucusu olduğu AHBAP Derneği'nin Malatya'nın Arapgir ilçesinde depremzedeler için inşa ettiği 56 konutta sona gelindi. Son rötuşların yapıldığı konutların Mayıs ayında teslim edilmesi bekleniyor.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin ardından Malatya'nın Arapgir ilçesinde Haluk Levent'in kurucusu olduğu AHBAP Derneği tarafından yapımına başlanan 56 konutta sona gelindi. Son rötuşların yapıldığı konutların Mayıs ayında teslim edilmesi bekleniyor.

"Konutlar Mayıs ayı sonunda teslim edilecek"

Yer tahsisi Arapgir Belediyesi tarafından sağlanan konutların Mayıs ayında sahiplerine teslim edileceğini kaydeden Arapgir Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu, " AHBAP Derneği bizlerin paydaş olarak çalıştığı kamu yarına iş yapan bir dernektir. Haluk Levent başlı başına bir çekim merkezi. Depremler sonrası yaptığımız görüşmelerde depremzedeler ve engelli vatandaşlarımız için 400 konutun Arapgir'de inşa edilmesi için karar alındı. Daha sonra bu sayı Arapgir ile Battalgazi ilçelerinde 250 adet olarak belirlendi ve gerçekleşti. Arapgir'de 14 blok 56 daireden oluşan konutlar için hazırlıkları yaparak çalışmalara başlanılmıştı. Konutlar Arapgir belediyesi kendi mülkü üzerine inşa ediliyor. Konutlar Mayıs ayı sonunda sahiplerine teslim edilecek . Bu girişimler önemli girişimler Haluk Levent ve ekibine buradan teşekkür ediyoruz. Buradaki emanetlerinin güvende olduğunu da bilmelerini istiyoruz" diye konuştu.