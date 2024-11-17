Malatya'da devrilen tır çekicisinin altında kalan polislerden 1'i şehit oldu, 1'i yaralandı - Son Dakika
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Malatya'da devrilen tır çekicisinin altında kalan polislerden 1'i şehit oldu, 1'i yaralandı

Malatya\'da devrilen tır çekicisinin altında kalan polislerden 1\'i şehit oldu, 1\'i yaralandı

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde devrilen tır çekicisinin altında kalan polislerden 1'i şehit oldu, 1'i yaralandı.

17.11.2024 23:16
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Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde devrilen tır çekicisinin altında kalan polislerden 1'i şehit oldu, 1'i yaralandı.

A.Ç. yönetimindeki 02 EC 806 plakalı tır çekicisi, Malatya- Adıyaman kara yolunun Tatari mevkisinde başka bir trafik kazası için yolda güvenlik önlemi alan Doğanşehir İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli polislere çarptı.

Kaza yerine polis, sağlık, itfaiye ve UMKE ekipleri yönlendirildi.

Kazada devrilen çekicinin altında kalan polis memuru Lütfü Beykoz (35) şehit oldu, polis memuru M.H.T. ise İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezine kaldırıldı.

İl Emniyet Müdürü Arif Çankal, kaza yerinde incelemelerde bulundu.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Aziz şehidimize Allah'tan rahmet, ailesine, milletimize başsağlığı ve sabırlar, yaralı meslektaşımıza acil şifalar diliyoruz. Şehidimizin makamı ali olsun, milletimizin başı sağ olsun." ifadelerine yer verildi.

Malatya Valisi Seddar Yavuz ile Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er de taziye mesajı yayımladı.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Malatya'da devrilen tır çekicisinin altında kalan polislerden 1'i şehit oldu, 1'i yaralandı - Son Dakika
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