Malatya'da devrilen tır çekicisinin altında kalan polisin tedavisi sürüyor

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Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde devrilen tır çekicisinin altında kalan polis memurunun tedavisi sürüyor.

Malatya- Adıyaman kara yolunun Tatari mevkisinde dün trafik kazası için yolda güvenlik önlemi alan ve bu sırada devrilen tırın çekicisinin altında kalarak yaralanan polis memuru M.H.T'nin tedavisi Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesi'nde devam ediyor.

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde dün A.Ç. yönetimindeki 02 EC 806 plakalı tır çekicisi, Malatya-Adıyaman kara yolunun Tatari mevkisinde başka bir trafik kazası için yolda güvenlik önlemi alan Doğanşehir İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli polislere çarpmış, kazada devrilen çekicinin altında kalan polis memuru Lütfü Beykoz (35) şehit olmuş, yaralanan polis memuru M.H.T. ise Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılmıştı.