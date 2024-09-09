Drift Yapan Sürücüye 58 Bin Ceza

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Malatya'da polis ekipleri, aracıyla drift yapan sürücüye 58 bin 877 lira ceza uyguladı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Yeşilyurt ilçesi Altın Kayısı Bulvarı üzerindeki akaryakıt istasyonunda drift yaptığı tespit edilen 23 EF 370 plakalı araç sürücünün yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışma sonucu araç sürücüsü A.B. otomobiliyle yakalandı.

Sürücüye 58 bin 877 lira ceza uygulanırken araç trafikten men edildi.

Emniyet Müdürlüğü tarafından paylaşılan görüntülerde sürücünün aracıyla akaryakıt istasyonunda drift yaptığı görülüyor.