Malatya'da düzenlenen 7. Uluslararası Altın Kayısı Satranç Turnuvası sona erdi - Son Dakika
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Malatya'da düzenlenen 7. Uluslararası Altın Kayısı Satranç Turnuvası sona erdi

Malatya\'da düzenlenen 7. Uluslararası Altın Kayısı Satranç Turnuvası sona erdi

Malatya'da düzenlenen, yurt içi ve dışından 440 yarışmacının katıldığı 7. Uluslararası Altın Kayısı Satranç Turnuvası sona erdi. Büyükşehir Belediyesi, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Türkiye Satranç Federasyonunca 26-31 Ağustos'ta düzenlenen turnuvada dereceye girenlere ödülleri verildi. Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, satranç yarışmacılarını kentte ağırlamaktan mutluluk duyduğunu belirtti.

31.08.2024 20:17
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Malatya'da düzenlenen, yurt içi ve dışından 440 yarışmacının katıldığı 7. Uluslararası Altın Kayısı Satranç Turnuvası sona erdi.

Büyükşehir Belediyesi, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Türkiye Satranç Federasyonunca 26-31 Ağustos'ta düzenlenen 7. Uluslararası Altın Kayısı Satranç Turnuvası'nda dereceye girenlere ödülleri verildi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, Sanat Merkezi'ndeki ödül töreninde, satranç yarışmacılarını kentte ağırlamaktan mutluluk duyduğunu belirtti.

Satrancın, zeka ve stratejinin iç içe geçtiği, sabır ve planlama gerektiren bir oyun olduğunu dile getiren Er, "Bu turnuvada sadece taşlar değil, aynı zamanda zihinler de yarıştı. Siz değerli yarışmacılar, her hamlenizle bu oyunun ne kadar derin ve öğretici olduğunu bir kez daha gösterdiniz. Satranç, hayatın bir minyatürüdür. Doğru kararları almak, beklemeyi bilmek ve hatalardan ders çıkarmak, burada olduğu kadar gerçek yaşamda da önemlidir. " dedi.

7 kategoride düzenlenen turnuvaya yurt içi ve dışından 440 sporcu katıldı.

Törende, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ebu Bekir Kayhan, Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Gökhan Gök, Türkiye Satranç Federasyon MHK Asbaşkanı Mustafa İmamoğlu, Malatya Satranç Federasyonu Başkanı Cemal Gürsel Toy hazır bulundu.

Kaynak: AA

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