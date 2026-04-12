Malatya'da Filistin İçin Protesto - Son Dakika
Malatya'da Filistin İçin Protesto

Malatya\'da Filistin İçin Protesto
12.04.2026 23:28
Malatya'da toplanan bir grup, İsrail'in Filistinli esirleri hedef alan "idam yasası" ile Gazze'deki soykırımı protesto etti.

Malatya'da toplanan bir grup, İsrail'in Filistinli esirleri hedef alan "idam yasası" ile Gazze'deki soykırımı protesto etti.

Mişmiş Park Fuar Merkezi önünde araçlarıyla toplanan Kudüs Kardeşlik Platformu üyeleri, "Nehirden denize özgür Filistin" sloganları attı.

Grup adına konuşan Kudüs Kardeşlik Platformu Başkanı Ömer Derin, İsrail'in Filistinli esirleri hedef alan "idam yasası" ile Gazze'deki soykırımı protesto etmek üzere toplandıklarını belirterek, şöyle devam etti:

"Onlar bu ümmeti sürgünle, hapisle, ölümle korkutulabileceğini zannediyorlar. 5 çocuğunu şehit veren bir anne 6'ncı çocuğunu da öne sürüp 'Razı olduğun zamana kadar al benden' diyorsa bu ümmet korkabilir mi? Elinde taşla tanklara meydan okuyan gençler, özgürlük dansları yapıyorsa bu ümmet siner mi? 'Mescid-i Aksa özgürleşmedikçe sakın daha geri dönmeyi düşünme' diyerek canını, cananını, eşini, çocuğunu, evladını cepheye gönderenler olduğu müddetçe Aksa esir kalır mı?"

Siyonizmin ve emperyalizmin çökeceğini kaydeden Derin, "Ümmetin yiğit evlatları insanlığa yeniden cesareti öğretiyorlar. Azman olanlar karşısında azameti öğretiyorlar, iblisler karşısında izzeti öğretiyorlar, korkaklar karşısında cesareti öğretiyorlar. Ahlaksızlar sürüsü karşısında savaşta da ahlaklı olmayı öğretiyorlar. Hukuksuzlar ordusu karşısında savaşta da hukuka riayet edilebileceğini öğretiyorlar. Cesurun bakışının korkağın kılıcından daha keskin olduğunu öğretiyorlar. Bazen az olanın çok olandan daha güçlü olduğunu öğretiyorlar. Siyonizm çökecek, emperyalizm batacak. Evet yalın ayaklı mustazaflar, sayıca az olan onurlular, minik ebabiller, iri cüsseli filleri, orduları, ağızları salyalı, elleri kanlı zorbaları yenecek." diye konuştu.

Derin, ümitsiz olmamak ve Allah'a güvenmek gerektiğini vurguladı.

Gruptakiler daha sonra Güney Kuşak Yolu'ndan Çevre Yolu Fahri Kayahan Kavşağı'na kadar araç konvoyu oluşturdu.

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Malatya'da Filistin İçin Protesto - Son Dakika

SON DAKİKA: Malatya'da Filistin İçin Protesto - Son Dakika
Advertisement
