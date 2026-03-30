Malatya'da Gölette Ceset Bulundu

MALATYA'da Ali Özbay'ın (53) gölette cansız bedeni bulundu. Özbay'ın cesedinin balıkçılar tarafından fark edildiği anlar, cep telefonuyla görüntülendi.

Yeşilyurt ilçesi Yakınca Mahallesi'ndeki Beylerderesi Göleti'nde dün akşam saatlerinde balık tutanlar, suda birini fark etti. Yaşananları cep telefonu ile kayda alan bu kişilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbarla bölgeye sağlık, UMKE, AFAD, polis ve büyükşehir itfaiye ekipleri sevk edildi. Gece saatlerine kadar süren aramalarda boğulduğu belirtilen Ali Özbay'ın cansız bedeni Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı Su Altı Arama Kurtarma ekipleri tarafından çıkarıldı. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Özbay'ın cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin tespiti için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Haber- Kamera: Cahit ÖZÇELİK-MALATYA-DHA