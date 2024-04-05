Malatya\'da Halk Eğitim Merkezi\'nin Açtığı Mefruşat Kursu Ev Ekonomilerine Katkı Sağlıyor

Malatya'da Halk Eğitim Merkezi'nin açtığı mefruşat kursuna giden kadınlar, ürettikleri ürünleri satarak ev ekonomilerine katkı sunuyor.
Battalgazi ilçesine bağlı Başharık Mahallesi'ndeki Şehit Oğuzhan Günaydın Atölyesi'nde mefruşat kursuna giden kadınlar, pike, nevresim, çarşaf, yastık, seccade, çeyiz ürünleri, çaydanlık tutacağı, yoğurt kabı gibi ürünler üretiyor.
Mefruşat kursunda 15 yıldır usta öğreticilik yapan Perihan Güler, atölyeye gelen kursiyer kadınlar kızlarına çeyiz ürünleri de yaptığını belirterek, "Kursiyer olarak katılım gayet iyi durumda, kadınlarımız büyük ilgi gösteriyorlar. Kursumuzda ilerlememiz çok güzel herkes verilen eğitimleri zevkle yerine getiriyor. Kadınlarımız ürettikçe bizler de çok mutlu oluyoruz. " ifadelerini kullandı.
Güler Koç ise kursta güzel vakit geçirdiğini ifade ederek, "Dışarıya sipariş yapıyorum. Farklı ürünler ve namazlık yapıyorum. Kursumuz çok güzel geçiyor. Zevkli geçiyor." dedi.
Yoğurt kabı yapan kursiyer Ayfer Taşpınar ise gelen siparişlere göre imalat yaptığını dile getirerek, "Siparişlerimiz de oluyor. Bu siparişler sayesinde ev ekonomisine çocuklarımıza ve kızlarımızın çeyizlerine yardımcı oluyoruz." diye konuştu.
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