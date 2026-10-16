Malatya'da Hayat Sitesi davasında 3 sanığa 10 yıl, birine 13 yıl 9 ay hapis verildi - Son Dakika
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Malatya'da Hayat Sitesi davasında 3 sanığa 10 yıl, birine 13 yıl 9 ay hapis verildi

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Malatya\'da Hayat Sitesi davasında 3 sanığa 10 yıl, birine 13 yıl 9 ay hapis verildi
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Malatya'da 6 Şubat depremlerinde 16 kişinin yaşamını yitirdiği Hayat Sitesi'nin yıkılmasına ilişkin davada mahkeme kararını açıkladı. Tutuksuz yargılanan 5 sanıktan 3'ü 10 yıl, 1'i 13 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı, 1 sanık beraat etti.

MALATYA'da 6 Şubat depremlerinde 16 kişinin yaşamını yitirdiği Hayat Sitesi'nin yıkılmasına ilişkin davada karar çıktı. Tutuksuz yargılanan 5 sanıktan 1'i 13 yıl 9 ay, 3'ü ise 10 yıl cezana çarptırıldı.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerden etkilenen Malatya'da yıkılan Hayat Sitesi'nde 16 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi ise yaralandı. Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında 'Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma' suçundan binanın inşaat mühendisi fenni mesul Mustafa Hakan Büker, fenni mesul mimar Metin Karataş, onay işlemini yapan inşaat mühendisi Hurşit K. ile belediye görevlileri Ahmet Özer ve Mustafa Bingöl hakkında dava açıldı. Bugün 13'üncü duruşmanın görüldüğü davada tutuksuz olarak yargılanan 5 sanık için karar açıklandı. Duruşmaya taraf avukatları katıldı. Savcılık makamı daha önce verdiği mütalaada sanıkların 'Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma' suçu ile cezalandırılmasını tekrar etti.

Müşteki avukatları sanıkların bilinçli taksirle değil, olası kasttan cezalandırılmalarını isterken, sanık avukatları ise savcılık mütalaasını kabul etmeyerek sanıkların beraatini talep etti.

Mahkeme heyeti verilen kısa aranın ardından sanıkların 'Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma suçlarından' cezalandırılmasına karar verdi. Kararda, binanın fenni mesul mimar Metin Karataş'a 13 yıl 9 ay, inşaat mühendisi fenni mesul Mustafa Hakan Büker, belediye görevlileri Ahmet Özer ve Mustafa Bingöl'e 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Sanıklardan Hurşit K.'nin ise beraatine karar verildi. Mahkeme heyeti sanıklar için adli kontrol ve yurt dışına çıkış yasağı uygulanmasına hükmetti.

Kaynak: DHA
3. SayfaMahkemeMalatyaGüncelSon Dakika

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SON DAKİKA: Malatya'da Hayat Sitesi davasında 3 sanığa 10 yıl, birine 13 yıl 9 ay hapis verildi - Son Dakika
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