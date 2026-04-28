Malatya'da Hükümlülerin Topluma Kazandırılması İçin İş Birliği Protokolü

Malatya Büyükşehir Belediyesi ile Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı arasında, hükümlülerin topluma kazandırılması amacıyla iş birliği protokolü imzalandı. Protokol kapsamında, Akçadağ Açık Ceza İnfaz Kurumu'ndaki hükümlüler, kamu düzeni ve güvenlik hassasiyetleri gözetilerek belediyenin hizmet alanlarında çalıştırılacak. İlk etapta 50 hükümlü görev alacak.

Protokol, hükümlülerin meslek edinmesi, çalışma disiplini geliştirmesi ve sosyal hayata uyumunu hedeflerken, belediyenin iş gücü ihtiyacını da karşılayacak. Hükümlülerin barınma ve temel ihtiyaçları belediye tarafından karşılanacak. Başkan Sami Er, projenin rehabilitasyon açısından önemli olduğunu belirtirken, Başsavcı Ömer Mete, hükümlülerin çalışma süresinin cezaevinde geçen süreyi yarıya indireceğini ve sigortalarının karşılanacağını ifade etti.