Malatya'da Hükümlülerin Topluma Kazandırılması İçin İş Birliği Protokolü
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Malatya'da Hükümlülerin Topluma Kazandırılması İçin İş Birliği Protokolü

28.04.2026 13:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Malatya Büyükşehir Belediyesi ile Cumhuriyet Başsavcılığı arasında, hükümlülerin kamu hizmetlerinde çalıştırılmasına yönelik protokol imzalandı. İlk etapta 50 hükümlü görev alacak.

Malatya Büyükşehir Belediyesi ile Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı arasında, hükümlülerin topluma kazandırılması amacıyla iş birliği protokolü imzalandı. Protokol kapsamında, Akçadağ Açık Ceza İnfaz Kurumu'ndaki hükümlüler, kamu düzeni ve güvenlik hassasiyetleri gözetilerek belediyenin hizmet alanlarında çalıştırılacak. İlk etapta 50 hükümlü görev alacak.

Protokol, hükümlülerin meslek edinmesi, çalışma disiplini geliştirmesi ve sosyal hayata uyumunu hedeflerken, belediyenin iş gücü ihtiyacını da karşılayacak. Hükümlülerin barınma ve temel ihtiyaçları belediye tarafından karşılanacak. Başkan Sami Er, projenin rehabilitasyon açısından önemli olduğunu belirtirken, Başsavcı Ömer Mete, hükümlülerin çalışma süresinin cezaevinde geçen süreyi yarıya indireceğini ve sigortalarının karşılanacağını ifade etti.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.04.2026 14:03:40. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.