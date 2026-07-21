Malatya'da İklim Dirençli Şehirler Programı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Malatya'da İklim Dirençli Şehirler Programı

21.07.2026 15:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Malatya'da COP31 öncesi iklim dirençli şehirler ve deprem sonrası yeniden inşa süreçleri ele alındı.

Malatya'da düzenlenen " COP31'e Giden Süreçte İklim Dirençli Şehirlerin Geliştirilmesi: Taahhütlerden Eyleme" programında, iklim değişikliğine karşı dirençli şehirlerin oluşturulması, deprem sonrası yeniden inşa süreci ve sürdürülebilir kentleşme çalışmaları ele alındı.

Türkiye'nin Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (BMİDÇS) 31. Taraflar Konferansı (COP31) ev sahipliği süreci kapsamında, İller Bankası (İLBANK) ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca, Malatya Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde bir otelde düzenlenen programa kamu kurumlarının, yerel yönetimlerin ve ilgili kuruluşların temsilcileri katıldı.

Programın açılışında konuşan İLBANK Genel Müdürü Eyyüp Karahan, iklim değişikliğiyle mücadelede belirlenen hedeflerin sahada uygulanabilir projelere, güçlü işbirliklerine ve şehirlerin günlük yaşamına dokunan somut yatırımlara dönüştürülmesi gerektiğini söyledi.

İklim değişikliğinin etkilerinin en doğrudan şehirlerde hissedildiğini belirten Karahan, aşırı hava olayları, kuraklık, taşkınlar, su stresi, altyapı kırılganlıkları ve afet risklerinin yerel yönetimlerin planlama ve uygulama kapasitesini her geçen gün daha fazla etkilediğini ifade etti.

Karahan, şunları kaydetti:

"Bugün yalnızca finans sağlamanın ötesine geçerek proje geliştirme, uluslararası finansman kullanımı ve sahada teknik uygulama kapasitesini de kapsayan güçlü bir kurumsal yapıya dönüştük. Uluslararası proje portföyümüz 6 milyar avro seviyesine ulaştı. Deprem sonrası süreçte ise ulusal katkılarımızla birlikte toplam 2,5 milyar avroluk yeniden inşa ve altyapı yatırımını sahada yürütüyoruz. Deprem sonrası süreçte edindiğimiz tecrübe, şehirlerimizi yalnızca fiziki olarak ayağa kaldırmanın değil, onları daha güvenli, sürdürülebilir ve iklim risklerine dayanıklı hale getirmenin önemini açıkça ortaya koydu. Malatya, deprem sonrası yeniden inşa sürecinin sahadaki güçlü örneklerinden biri. Bu nedenle burada yapacağımız değerlendirmelerin yeniden inşa, çok paydaşlı finansman mekanizmaları ve etkin proje yönetimi başlıklarında önemli çıktılar sağlayacağına inanıyoruz."

Malatya Valisi Seddar Yavuz da 6 Şubat 2023 depremlerinin ardından kentin yeniden ayağa kaldırılması için devletin tüm imkanlarıyla çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er ise konuşmasında, iklim değişikliğiyle mücadele kapsamında hayata geçirilen çalışmalar ve belediyenin bu alandaki projeleri hakkında bilgi verdi.

Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Tamura Masami de gönderdiği video mesajda, ülkesinin deprem yönetimi ve sıfır atık alanındaki bilgi ve deneyimini Türkiye ile paylaşmaktan memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Kaynak: AA

Malatya, Güncel, Deprem, COP31, Son Dakika

Son Dakika Güncel Malatya'da İklim Dirençli Şehirler Programı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Temmuz sıcağından kaçanların adresi Mereto Dağı oldu Temmuz sıcağından kaçanların adresi Mereto Dağı oldu
Şile Belediyesi Başkanvekili Terzi CHP’den istifa etti Şile Belediyesi Başkanvekili Terzi CHP'den istifa etti
Siverek’te Kız Kardeşler Boğuldu Siverek'te Kız Kardeşler Boğuldu
New York’ta ICE ve FBI binası önünde saldırı düzenleyen şüpheli gözaltına alındı New York'ta ICE ve FBI binası önünde saldırı düzenleyen şüpheli gözaltına alındı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: Kıbrıs hiçbir zaman bir Rum adası olmayacaktır Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: Kıbrıs hiçbir zaman bir Rum adası olmayacaktır
ABD’de Yapay Zeka Standartları ve İnovasyon Merkezi Direktörü görevinden istifa etti ABD'de Yapay Zeka Standartları ve İnovasyon Merkezi Direktörü görevinden istifa etti

15:22
Tijen Mergen’den büyük tepki çeken “Çarşaf“ paylaşımı
Tijen Mergen'den büyük tepki çeken "Çarşaf" paylaşımı
15:06
İşte YKS’de 5 şampiyon çıkaran 2 okul
İşte YKS'de 5 şampiyon çıkaran 2 okul
15:00
Gülistan Doku dosyasında Tuncay Sonel’i yakacak ifade “Bilgim var, sen gerekeni yap“
Gülistan Doku dosyasında Tuncay Sonel'i yakacak ifade! "Bilgim var, sen gerekeni yap"
14:36
Özgür Özel: Yeni partimizi milletimizin seçtiği vekillerle kuruyoruz
Özgür Özel: Yeni partimizi milletimizin seçtiği vekillerle kuruyoruz
14:32
Özgür Özel ile yeni partiye geçecek vekiller belli oldu İşte isim isim o liste
Özgür Özel ile yeni partiye geçecek vekiller belli oldu! İşte isim isim o liste
14:25
Eser ve Berfu Yenenler çiftini yıkan haber
Eser ve Berfu Yenenler çiftini yıkan haber
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.07.2026 16:06:16. #7.13#
SON DAKİKA: Malatya'da İklim Dirençli Şehirler Programı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.