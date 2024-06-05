Malatya\'da Jandarma Dalış Ekipleri Atık Maddeleri Topladı

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Malatya'da jandarma dalış ekipleri su altında ve kıyı kesimlerde atık maddeleri topladı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, 5 Haziran Dünya Çevre Günü etkinlikleri kapsamında Malatya İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma ve Sualtı Arama Kurtarma (SAK) timleri tarafından farkındalık yaratmak amacıyla il sınırları içerisinde bulunan Karakaya Baraj Gölü'nün su altı ve kıyı kesimlerinde atık maddeler toplandı.

Atık maddeleri toplama etkinliğine 5 dalış ekibi personeli ve 7 çevre timi personeli olmak üzere toplam 12 personel katıldı.

Öte yandan, İl Jandarma Komutanlığının servis ettiği görüntülerde, jandarma dalış ekibinin su altında misina ipine dolanmış bir balığı kurtardığı ve yeniden suya bıraktığı anlar yer aldı.