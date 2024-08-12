Malatya\'da Kaçak Cep Telefonları Operasyonu: 2 Şüpheli Gözaltına Alındı

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Malatya'da düzenlenen operasyonda kaçak cep telefonları ve çok sayıda malzeme ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında kentte operasyon gerçekleştirdi.

H.İ.K'ye ait iş yerinde İ.B. adına ait kargo paketinde yapılan aramada, gümrük kaçağı 200 kulaklık, 10 akıllı telefon ve 5 şarj seti ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefetten işlem yapıldı.