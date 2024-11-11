Malatya\'da Kaçak Makaron Ele Geçirildi

Malatya'da 2 milyon 380 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında kentte belirlenen bir adreste arama yaptı.
Aramada 2 milyon 380 bin gümrük kaçağı makaron, 700 bandrol, 1 ruhsatsız tabanca ve bu tabancaya ait 34 fişek ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.
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