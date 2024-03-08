Malatya'da Kadınlara 8 Mart'ta Çiçek Dağıtıldı - Son Dakika
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Malatya'da Kadınlara 8 Mart'ta Çiçek Dağıtıldı

Malatya\'da Kadınlara 8 Mart\'ta Çiçek Dağıtıldı

Malatya'nın Kale ilçesinde, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kadınlara karanfil dağıtıldı. Kale İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Celal Genç, İlçe Belediye Gençlik Merkezi Sorumlusu Serdar Koca ve İlçe Halk Kütüphanesi Müdürü Abdullah Erdoğan, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan kadınlara çiçek takdim etti. Protokol üyeleri daha sonra yaşlıları ziyaret etti.

08.03.2024 18:39  Güncelleme: 18:40
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Malatya'nın Kale ilçesinde, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kadınlara karanfil dağıtıldı.

Kale İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Celal Genç, İlçe Belediye Gençlik Merkezi Sorumlusu Serdar Koca ve İlçe Halk Kütüphanesi Müdürü Abdullah Erdoğan, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan kadınlara çiçek takdim etti.

Genç, Koca ve Erdoğan, ilçe merkezinde karşılaştıkları kadınların da Kadınlar Günü'nü kutladı, çiçek verdi. Protokol üyeleri daha sonra yaşlıları ziyaret etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Malatya'da Kadınlara 8 Mart'ta Çiçek Dağıtıldı - Son Dakika

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