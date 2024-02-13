Malatya'da kamyonun çarptığı kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Malatya'da kamyonun çarptığı kişi hayatını kaybetti

Malatya\'da kamyonun çarptığı kişi hayatını kaybetti

Malatya-Elazığ kara yolu İl Jandarma Komutanlığı yakınlarında yolun karşısına geçmeye çalışan Abdulvahap Kurt'a (53) V.B. (37) idaresindeki kamyon çarptı. Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, Kurt'un yaşamını yitirdiğini belirledi. Kurt'un cesedi otopsi için Adli Tıp Kurumu Malatya Grup Başkanlığına gönderildi. Polis ekipleri, sürücüyü gözaltına aldı.

13.02.2024 11:33
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Malatya'da kamyonun çarptığı kişi hayatını kaybetti.

V.B. (37) idaresindeki 02 HH 947 plakalı kamyon, Malatya- Elazığ kara yolu İl Jandarma Komutanlığı yakınlarında yolun karşısına geçmeye çalışan Abdulvahap Kurt'a (53) çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, Kurt'un yaşamını yitirdiğini belirledi.

Kurt'un cesedi otopsi için Adli Tıp Kurumu Malatya Grup Başkanlığına gönderildi.

Polis ekipleri, sürücüyü gözaltına aldı.

Kaynak: AA

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