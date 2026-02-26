Malatya'da Kar Tatili - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Malatya'da Kar Tatili

Malatya\'da Kar Tatili
26.02.2026 10:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Malatya'da yoğun kar yağışı nedeniyle bazı ilçelerde eğitim-öğretime 1 gün ara verildi.

MALATYA'da yoğun kar yağışı nedeniyle kentin bazı ilçelerinde taşımalı eğitim alan öğrenciler için eğitim-öğretime 1 gün ara verildi.

Meteoroloji 13'üncü Bölge Müdürlüğü'nün uyarıları sonrası kent genelinde sağanak ve kar yağışı etkili oldu. Gece saatlerinden itibaren etkisini arttıran kar yağışı nedeniyle rakımı yüksek bölgelerde, ulaşımda aksaklıklar yaşandı. Rakımı yüksek bölgelerde etkisini sürdüren kar yağışı, kent merkezinde sulu kar ve sağanak şeklinde yer yer devam ediyor.

TATİL OLAN BÖLGELER

Diğer yandan olumsuz hava şartları nedeniyle; Doğanşehir ilçesinde tamamen, Pütürge, Arapgir, Hekimhan, Yeşilyurt ilçelerinde taşımalı eğitim kapsamında öğrenim gören öğrenciler ve Battalgazi ilçesinde Pelitli, Tanışık, Tokluca, Yaygın Sekiler, Uluköy ve Beydağı Beypınarı mahallelerinde ikamet eden ve taşımalı eğitim kapsamında olan öğrenciler için eğitim-öğretime bugün için ara verildiği açıklandı.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Hava Durumu, Malatya, Ulaşım, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Malatya'da Kar Tatili - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ali Babacan: Yargıyı siyasetin gölgesinden çıkarın Ali Babacan: Yargıyı siyasetin gölgesinden çıkarın
16 yaşındaki Defne Su öldü, arkadaşı ağır yaralı 16 yaşındaki Defne Su öldü, arkadaşı ağır yaralı
Korkulan oluyor Hayalet uçaklar bakın hangi ülkede görüntülendi Korkulan oluyor! Hayalet uçaklar bakın hangi ülkede görüntülendi
3 ile kuvvetli kar uyarısı Meteoroloji İstanbul için de tarih verdi 3 ile kuvvetli kar uyarısı! Meteoroloji İstanbul için de tarih verdi
Ünlü futbolcu hakkında tecavüz suçlamasıyla dava açıldı Ünlü futbolcu hakkında tecavüz suçlamasıyla dava açıldı
Kış Olimpiyatları’na damga vuran isme yeni bir gelir kapısı daha açıldı Kış Olimpiyatları'na damga vuran isme yeni bir gelir kapısı daha açıldı

10:22
Wanda Nara’dan olay hareket Yatağına erkek alıp fotoğraf paylaştı
Wanda Nara'dan olay hareket! Yatağına erkek alıp fotoğraf paylaştı
10:18
Emekli bayram ikramiyesi belli gibi: Cumhurbaşkanı Erdoğan devreye girebilir
Emekli bayram ikramiyesi belli gibi: Cumhurbaşkanı Erdoğan devreye girebilir
10:09
MSÜ Hava Harp Okulu’nda uyuşturucu soruşturması 9 asker gözaltında
MSÜ Hava Harp Okulu'nda uyuşturucu soruşturması! 9 asker gözaltında
10:06
Ev sahipleri dikkat Bunu yapmayan yandı, süreç 3 gün sonra başlıyor
Ev sahipleri dikkat! Bunu yapmayan yandı, süreç 3 gün sonra başlıyor
09:49
TFF’nin Galatasaray paylaşımına eski vekilden bile tepki var: Tebrik değil yenilgi bildirisi
TFF'nin Galatasaray paylaşımına eski vekilden bile tepki var: Tebrik değil yenilgi bildirisi
09:36
Rusya, İran’a neden yardım etmiyor Putin açık açık söylemiş
Rusya, İran'a neden yardım etmiyor? Putin açık açık söylemiş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.02.2026 10:42:29. #7.12#
SON DAKİKA: Malatya'da Kar Tatili - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.