Malatya\'da Kar Yağışı Hayatı Etkiliyor

Malatya'da kar yağışı, kent ve ilçe merkezlerini beyaza bürüdü.
Yoğun yağış dolayısıyla belediye ve Karayolları ekipleri karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.
Ana arterler ve kırsal mahalle yollarındaki kar küreme ve tuzlama çalışmaları devam ediyor.
Yetkililer, sürücülere kar lastiği ve zincir kullanımı konusunda uyarıda bulundu, dikkatli olmalarını istedi.
Darende ilçesinde karın keyfini çıkaran çocuklar, kartopu oynadı, kızakla kaydı.
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