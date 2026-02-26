Malatya'da Kar Yağışı Nedeniyle Eğitime Ara Verildi

MALATYA'da yoğun kar yağışı nedeniyle kentin bazı ilçelerinde taşımalı eğitim alan öğrenciler için eğitim-öğretime 1 gün ara verildi.

Meteoroloji 13'üncü Bölge Müdürlüğü'nün uyarıları sonrası kent genelinde sağanak ve kar yağışı etkili oldu. Gece saatlerinden itibaren etkisini arttıran kar yağışı nedeniyle rakımı yüksek bölgelerde, ulaşımda aksaklıklar yaşandı. Rakımı yüksek bölgelerde etkisini sürdüren kar yağışı, kent merkezinde sulu kar ve sağanak şeklinde yer yer devam ediyor.

TATİL OLAN BÖLGELER

Diğer yandan olumsuz hava şartları nedeniyle; Doğanşehir ilçesinde tamamen, Pütürge, Arapgir, Hekimhan, Yeşilyurt ilçelerinde taşımalı eğitim kapsamında öğrenim gören öğrenciler ve Battalgazi ilçesinde Pelitli, Tanışık, Tokluca, Yaygın Sekiler, Uluköy ve Beydağı Beypınarı mahallelerinde ikamet eden ve taşımalı eğitim kapsamında olan öğrenciler için eğitim-öğretime bugün için ara verildiği açıklandı.

Haber- Kamera: Recep BAĞDAT-MALATYA-DHA