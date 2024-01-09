Malatya'da kasten öldürme suçundan hükümlü yakalandı
Malatya'da, 2011 yılında dayısını bıçakla öldüren ve hakkında kesinleşmiş 25 yıl hapis cezası bulunan İ.Y, Jandarma ekipleri tarafından yakalandı. İşlemlerin ardından hükümlü cezaevine teslim edildi.
09.01.2024 - 15:25,
Güncelleme: 15:30
Malatya'da, "kasten öldürme" suçundan hakkında kesinleşmiş 25 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Yeşilyurt İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, "kasten öldürme" suçundan hakkında 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.Y'nin kentte bulunduğunu tespit etti.
Operasyonla yakalanan İ.Y, adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Hükümlünün 2011'de Gedik Mahallesi'nde dayısını bıçakla öldürdüğü öğrenildi.
Kaynak: AA