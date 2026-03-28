Malatya'da Kayısı Ağaçları Çiçek Açtı

'DÜNYANIN kayısı başkenti' olarak bilinen ve kuru kayısı üretiminin yüzde 85'inin karşılandığı Malatya'da, geçen yıl zirai dondan büyük ölçüde etkilenen kayısı ağaçları çiçek açmaya başladı. 9 milyon kayısı ağacında çiçek açma dönemi ile görsel şölen oluşurken, Malatya Turgut Özal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hakan Yıldırım, "Bizler bakım işlemlerini düzenli olarak yaptığımız sürece verim ve kaliteyi bekliyoruz" dedi.

Türkiye'nin birçok ilinde geçen yıl meydana gelen olumsuz hava koşulları ve zirai don nedeniyle kayısı başta olmak üzere birçok tarımsal ürün zarar gördü. Tüm yurtta yaşanan yağışlar nedeniyle Malatya'da bu yıl tarım ürünlerinde kaliteli verim beklenirken, ilkbaharın gelişi ile birlikte geçen yıl büyük bir oranda zirai dondan etkilenen kayısı ağaçları çiçek açmaya başladı. Yaklaşık 9 milyon kayısı ağacının bulunduğu kentte beyaza bürünen Malatya Ovası'nda kayısı ağaçlarının çiçekleri, havadan dronla görüntülendi. Üreticiler için en riskli dönem olarak bilinen çiçek döneminde olası olumsuzluklara ve hastalıklara karşın kayısı ağaçları için gerekli ilaçlama ve bakımların yapılması büyük önem taşıyor.

'VERİM VE KALİTEYİ YENİ BİR DON HADİSESİ YAŞANMADIKÇA ETKİLEMEYECEK'

Malatya'da 600 rakımdan bin 600 rakıma kadar kayısı yetiştiriciliğinin mevcut olduğunu belirten Malatya Turgut Özal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hakan Yıldırım, mart ayının üçüncü haftasından itibaren kentte kayısı ağaçlarında çiçeklenme döneminin başladığını ifade ederek, "Malatya'da ilk olarak Kale ve Pütürge ilçelerinde olmak üzere en düşük rakımdan en yüksek rakıma doğru çiçeklenme dönemi başladı. Meyvecilikteki verim ve kaliteyi etkileyen hususlardan biri de çiçeklenmedir. Geçen yıl yaşanan zirai don hadisesi, ağaçlarda yoğun bir tahribat yaptı ama ağaçlarda sürgünler meydana geldikten sonra tomurcukların pişkinleşmesi ve olgunlaşması gerçekleşti. Geçen bu süre zarfında tomurcuklarda ve çiçeklerde bir kısım sorunlar olabilir. Ama açan 100 adet çiçekten 15 tanesinin meyveye dönüşmesi, bizim için ekonomik verim anlamına geldiğinden geçen seneki don hadisesi, bizim verim ve kalitemizi yeni bir don hadisesi yaşanmadıkça etkilemeyecektir" dedi.

'FAZLA BİR KAYIP OLACAĞINI DÜŞÜNMÜYORUZ'

Hakan Yıldırım, "Çiçeklenme sonrası çiftçilerimiz ona göre tedbirlerini almaya başladı. Özellikle çiçek monilyası zararı ile ilgili ilaçlamalar başladı. Bu bir manteryal hastalık olduğundan ağaçların ya da çiçeklerin monilyaya yakalanmaması adına bu tür tedbirin alınması gereklidir. Çiçekler açtı, sonrasında çiçeklerin meyveye dönmesi lazım. Kayısı, entofomil tozlanan bir meyve olduğundan arı faaliyeti ile tozlanır. Yağışların devam etmesi ile birlikte arı faaliyetinin istenilen düzeyde olmayacağını düşünsek dahi ağaçlarda açan 100 çiçekten 15 tanesinin meyve vermesi ile fazla bir kayıp olacağını düşünmüyoruz. Bizler bakım işlemlerini düzenli olarak yaptığımız sürece verim ve kaliteyi bekliyoruz. Amacımız, piyasanın istediği 1 kilogramda az miktarda kayısının bulunduğu iri meyvelerden oluşan kayısıyı üretmek" diye konuştu.