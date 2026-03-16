Malatya'da lise öğrencileri bakkal veresiye defterindeki borçları ödedi - Son Dakika
Malatya'da lise öğrencileri bakkal veresiye defterindeki borçları ödedi

Malatya\'da lise öğrencileri bakkal veresiye defterindeki borçları ödedi
16.03.2026 12:10
Malatya'nın Arguvan ilçesinde Arguvan Şehit Tuncay Göksu Anadolu Lisesi öğrencileri, bir mahalledeki bakkalın veresiye defterindeki borçları kapattı.

Malatya'nın Arguvan ilçesinde Arguvan Şehit Tuncay Göksu Anadolu Lisesi öğrencileri, bir mahalledeki bakkalın veresiye defterindeki borçları kapattı.

Okulda "Maarifin Kalbinde Ramazan" etkinlikleri çerçevesinde Gezi Kulübünde bir araya gelen öğrenciler, ramazan ayı dolayısıyla sosyal sorumluluk projesi yapmaya karar verdi.

Gezi Kulübü öğretmeni Ali Turgut ile öğrenciler, kendi aralarında topladıkları parayla bir mahalledeki bakkalın veresiye defterindeki borçları kapattı.

Okul Müdürü Ali Ünverdi, yaptığı açıklamada, öğrencilere teşekkür etti.

Emeği geçenlere tebrik eden Ünverdi, ramazan ayında yapılan bu yardımın önemli olduğunu ifade etti.

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Malatya'da lise öğrencileri bakkal veresiye defterindeki borçları ödedi - Son Dakika

SON DAKİKA: Malatya'da lise öğrencileri bakkal veresiye defterindeki borçları ödedi - Son Dakika
