Malatya'da Mahsur Kalanlar Kurtarıldı - Son Dakika
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Malatya'da Mahsur Kalanlar Kurtarıldı

Malatya\'da Mahsur Kalanlar Kurtarıldı
11.06.2026 20:05
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MSB, Malatya'daki sarp arazide mahsur kalan vatandaşları helikopterle kurtardı.

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Malatya'da sarp arazide mahsur kalan vatandaşların Kara Kuvvetleri'ne ait helikopterler ile kurtarıldığını bildirdi. Bakanlık, ayrıca vatandaşların kurtarılma anlarına ilişkin görüntüleri de paylaştı.

MSB tarafından sanal medya üzerinden 'Zamanla yarışan kahramanlık, en zorlu arazilerde hayat bulur' notu ile yapılan paylaşımda, "Kara Kuvvetlerimize ait 2 adet S-70 tipi helikopterle Malatya'nın Doğanşehir ilçesi kırsalında, çok dik ve sarp arazide mahsur kalan vatandaşlarımıza yönelik kurtarma görevi başarıyla icra edildi. Zorlu coğrafyada görev yapan personelimiz, vatandaşlarımızı emniyetli şekilde bölgeden alarak Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilmelerini sağladı. Tedavi altına alınan vatandaşlarımıza acil şifalar diliyoruz" ifadelerine yer verildi. Paylaşımda, vatandaşların kurtarılma anlarına ilişkin görüntüler de yer aldı.

Kaynak: DHA

Milli Savunma Bakanlığı, Acil Durum, Güvenlik, 3. Sayfa, Malatya, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Malatya'da Mahsur Kalanlar Kurtarıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Nur Poena Nur Poena:
    işte bu da böyle absürd şeyler hani helikopter göndermek falan ama sonunda herkes sağlam çıkmış o da önemli tabii 0 0 Yanıtla
  • Bilge Dere Bilge Dere:
    güzel bir operasyon olmuş tabi böyle durumlarda bu tür araçlar çok işe yarıyo ama bir yandan da diyorum ki insanlar neden bu kadar tehlikeli yerlere gidiyolar bir de böyle durumlarda devlet kaynaklarını kullanmak zorunda kalıyo 0 0 Yanıtla
  • Elif Kartal Elif Kartal:
    vay canına helikopterle kurtarıldılar yani normal bi şekilde mi çıkamadılar o kadar da ağır durum muymuş merak ettim 0 0 Yanıtla
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