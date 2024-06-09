Malatya'da meydana gelen trafik kazalarında 8 kişi yaralandı - Son Dakika
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Malatya'da meydana gelen trafik kazalarında 8 kişi yaralandı

Malatya\'da meydana gelen trafik kazalarında 8 kişi yaralandı

Malatya'da meydana gelen 2 ayrı trafik kazasında toplamda 8 kişi yaralandı. İlk kazada H.P. idaresindeki bir otomobil, karşı şeritte park edilen bir başka otomobile çarptı. İkinci kazada ise A.B'nin kullandığı bir otomobil yoldan çıkarak kaza yaptı. Yaralananlar ambulanslarla hastanelere kaldırıldı ve hayati tehlikelerinin olmadığı belirtildi.

09.06.2024 21:57
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Malatya'da meydana gelen 2 trafik kazasında 8 kişi yaralandı.

H.P. idaresindeki 34 ANP 013 plakalı otomobil, Malatya- Elazığ kara yolunun Çiftlik mevkiinde karşı şeritte park edilen F.D. yönetimindeki 44 AAC 783 plakalı otomobile çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan iki otomobilin sürücüsü ve araçlardaki R.A, E.A. ve N.D. ambulanslarla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Darende ilçesindeki bir başka kazada ise A.B'nin kullandığı 66 EG 368 plakalı otomobil D-300 kara yolunun Ağıllar mevkiinde yoldan çıktı.

Kazada sürücü ve beraberindeki K.B. ve B.N.B. yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Darende İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Her iki kazada yaralananların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Malatya'da meydana gelen trafik kazalarında 8 kişi yaralandı - Son Dakika

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