Malatya'nın Kale ilçesinde midesinde uyuşturucu yakalanan 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, uyuşturucu imal eden ve satanlara yönelik uygulama gerçekleştirdi.
Ekipler, uygulama noktasında durdurulan bir araçta yaptıkları aramada, şüphelilerin midelerinde 169 kapsül 1 kilo 154 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Son Dakika › Güncel › Malatya'da Midesinde Uyuşturucu Taşıyan İki Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika
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