Malatya'da Motosiklet Kazası

Malatya'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.
V.B. idaresindeki 23 AES 728 plakalı otomobil, Yeşilyurt ilçesine bağlı Turgut Özal Mahallesinde Ş.T. yönetimindeki 44 AHJ 147 plakalı motosikletle çarpıştı.
Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü, ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
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