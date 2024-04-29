Malatya\'da öğrencilere kaynak kitap dağıtıldı

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Malatya'da, "Eğitime Tam Destek! Hediyeniz Bizden Projesi" kapsamında öğrencilere kaynak kitap dağıtıldı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, Büyükşehir Belediyesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Türk Kızılay Malatya Şube Başkanlığı iş birliğinde düzenlenen "Eğitime Tam Destek! Hediyeniz Bizden Projesi" kapsamında Öğretmenler Ortaokulu'nda düzenlenen kitap dağıtım programına katıldı.

Bir yayın gurubu ile özel eğitim kurumunun yaklaşık 120 bin kitap bağışı yapması üzerine harekete geçen Büyükşehir Belediyesi, Malatya'daki 5. ve 9. sınıf öğrencileri için kaynak kitap dağıtımı yapıyor. İlk olarak Öğretmenler Ortaokulu'nda düzenlenen kitap dağıtımı ile kaynak kitap teminine başlanıldı.

Kırsal kesimde eğitim hayatını sürdüren öğrencilerin de unutulmadığı proje kapsamında 120 bin kitap dağıtılması hedefleniyor.

Malatya'nın bir an önce ayağa kalkması, şehrin ihyası ve imarı için yoğun mesai harcadıklarını anlatan Başkan Sami Er, "Şehrimizin yeniden ayağa kaldırılarak insanlarımıza ulaşımından, temizliğine, aydınlatmasına kadar daha yaşanabilir bir şehir oluşturmanın gayretinde olacağız." ifadesini kullandı.

Er, eğitim alanında önemli projelere imza atılacağını da aktararak, şunları kaydetti:

"Vatandaşımızın sıkıntılarını dinleyecek bir sistem kurmanın gayretindeyiz. Projelerimiz arasında olan 'Tek Adımda Çözüm Merkezi' çalışmasını hızlı bir şekilde uygulamaya almaya çalışıyoruz. İnşallah bu projemiz hayata geçtiği zaman vatandaşlarımız her alandaki taleplerini bildirecek; merkezimiz tarafından vatandaşlarımızın taleplerine hızlı bir şekilde cevap verilmiş olacak. Hayat devam ederken eğitim bizim için olmazsa olmazımız. Özel bir yayın grubu tarafından sunulan yaklaşık 120 bin kitap, toplam değeri 31 milyon değerinde, çok anlamlı bir bağış. Malatya için böyle anlamlı bir bağış kampanyası yaptıkları için teşekkür ediyorum. Büyükşehir Belediyesi olarak öğrencilerimizin sınavlara daha hazırlıklı bir şekilde girmelerini sağlamak için il merkezinde ve ilçelerimizde sınavlar yaparak öğrencilerimize desteklerimiz olacak. Bugün Öğretmenler Ortaokulumuzda kitap dağıtımı yapacağız. 120 bin kitabımızı da Malatya'mızın her köşesine ulaştıracağız. Tüm Malatyalılar adına hem yayın grubumuza hem de özel eğitim kurumumuza teşekkür ediyorum."

Programa Malatya İl Milli Eğitim Müdürü Behçet Bakır, Kızılay Malatya Şube Başkanı Sadi Ergül, kitap desteğinde bulunan Yayın Gurubu Genel Müdürü Ömer Altaş ve Özel Eğitim Kurumu Okulunun Kurucusu Enver Aydın Acar da katıldı.

Ergül: 120 Bin Kitap Bağışı Yapıldı

Kızılay'ın sadece kan bağışı değil eğitime de destek verdiğini belirten Kızılay Malatya Şube Başkanı Sadi Ergül, kitap bağışında bulunan yayın guruna ve özel eğitim kurumuna teşekkürlerini sundu. Ayrıca Büyükşehir Belediyesi ve Malatya İl Milli Eğitim Müdürlüğüne de teşekkür eden Ergül, bağış yapılan kitap sayısının 120 bin civarında olduğunu söyledi.

Bakır: Sami Başkanımızı Yürekten Kutluyorum

Malatya İl Milli Eğitim Müdürü Behçet Bakır, sınavlara hazırlanan öğrencilere Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan kaynak kitap desteği için Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er'e kurumu ve şahsı adına yürekten teşekkürlerini ifade etti. Başkan Sami Er'in eğitime duyarlı olduğunu ve bundan sonraki süreçte de İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak desteklerini beklediğini sözlerine ekledi.

Başkan Er: Yaşanabilir Bir Şehir Oluşturmanın Gayretinde Olacağız

Malatya'nın bir an önce ayağa kalkması, şehrin ihyası ve imarı için yoğun mesai harcadıklarından bahseden Büyükşehir Belediye Başkan Samir Er, "Deprem travmasını ağır yaşayan bir şehiriz. 6 Şubat depreminde şehrimiz ağır yara aldı. Depremin gölgesinde bir seçim süreci yaşadık. Seçim çalışmalarına başlarken vatandaşlarımızın talepleri, ihtiyaçları nelerdir insanlarımızın öncelikleri nelerdir bunun çalışmasını sahada yaptık. İlk önceliğimiz insanlarımızın kalıcı konutlarına erişmesi; bir an önce konteyner ve yaşamış oldukları olumsuz şartlardan kalıcı konutlarına geçmesidir. Deprem gerçeği ile karşı karşıyayız ancak hayat da devam ediyor. Hayat devam ederken insanların yaşam kalitesinin de daha iyi olması gerekiyor. Vatandaşlarımızın talepleri doğrultusunda önlemler almaya çalışıyoruz. Şehrimizin yeniden ayağa kaldırılarak insanlarımıza ulaşımından, temizliğine, aydınlatmasına kadar daha yaşanabilir bir şehir oluşturmanın gayretinde olacağız." dedi.

Vatandaşlarımızın Taleplerine Hızlı Bir Şekilde Cevap Vereceğiz

Eğitim alanında önemli projelere imza atılacağını da ifade eden Başkan Er, "Bunun yanında insanlarımızın eğitimle ilgili ihtiyaçları, talepleri var. Gençlerimizin ders çalışma alanları ile ilgili sıkıntıları var. Bu sıkıntıların aşılması ile alakalı ne gibi çalışmalar yapılabilir? bunun çalışması içerisindeyiz. Kısacası vatandaşımızın sıkıntılarını dinleyecek bir sistem kurmanın gayretindeyiz. Projelerimiz arasında olan 'Tek Adımda Çözüm Merkezi' çalışmasını hızlı bir şekilde uygulamaya almaya çalışıyoruz. İnşallah bu projemiz hayata geçtiği zaman vatandaşlarımız her alandaki taleplerini bildirecek; merkezimiz tarafından vatandaşlarımızın taleplerine hızlı bir şekilde cevap verilmiş olacak" açıklamalarında bulundu.

Öğrencilerimize Desteklerimiz Olacak

Öğrencilerin sınavlara hazırlıklı girmelerini sağlamak amacıyla Malatya'daki öğrenciler için ücretsiz sınavlar vb. çalışmalar düzenleyeceklerini söyleyen Başkan Er, "Hayat devam ederken eğitim bizim için olmazsa olmazımız. Özel bir yayın grubu tarafından sunulan yaklaşık 120 bin kitap, toplam değeri 31 milyon değerinde, çok anlamlı bir bağış. Malatya için böyle anlamlı bir bağış kampanyası yaptıkları için teşekkür ediyorum.

Büyükşehir Belediyesi olarak öğrencilerimizin sınavlara daha hazırlıklı bir şekilde girmelerini sağlamak için il merkezinde ve ilçelerimizde sınavlar yaparak öğrencilerimize desteklerimiz olacak. Bugün Öğretmenler Ortaokulumuzda kitap dağıtımı yapacağız. 120 bin kitabımızı da Malatya'mızın her köşesine ulaştıracağız. Tüm Malatyalılar adına hem yayın grubumuza hem de özel eğitim kurumumuza teşekkür ediyorum" ifadelerine yer verdi.

Yapılan konuşmaların ardından Başkan Sami Er, kitap desteğinde bulunan Yayın Gurubu Genel Müdürü Ömer Altaş'a ve Özel Eğitim Kurumu Okulunun Kurucusu Enver Aydın Acar'a katkılarından dolayı teşekkür ederek, plaket takdim etti.

Plaket takdiminden sonra kitap dağıtımına geçildi. Burada öğrencilerin yoğun sevgisiyle karşılaşan Başkan Er, öğrencilerle bir süre sohbet ederek, onlara derslerinde başarılar diledi.