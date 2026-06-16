Malatya\'da Öğretmen Kaza Kurbanı

MALATYA'nın Doğanşehir ilçesinde kontrolden çıkarak takla atan otomobil sürücüsü öğretmen Mustafa Akbaş (43) olay yerinde yaşamını yitirdi.

Kaza, akşam saatlerinde Çığlık mevkisinde meydana geldi. Öğretmen olduğu öğrenilen Mustafa Akbaş idaresindeki 44 AFG 577 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak takla attı. Kazayı gören çevredeki diğer sürücülerin ihbarı ile bölgeye sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde takla atan otomobilin sürücüsü Akbaş'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Öğretmen Mustafa Akbaş'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Malatya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.