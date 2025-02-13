Malatya\'da Olumsuz Hava Koşulları Nedeniyle Eğitime Ara Verildi

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MALATYA'nın Doğanyol, Pütürge ve Doğanşehir ilçelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.

Kar yağışının etkili olduğu Doğanyol, Pütürge ve Doğanşehir ilçelerinde eğitim- öğretime 14 Şubat Cuma günü ara verildi. 3 ilçe kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada, "Yoğun kar yağışı ve olumsuz hava durumlarının devam etmesi, karayollarında oluşan buzlanmaya bağlı olarak ulaşımda yaşanabilecek sorunlar sebebi ile öğrencilerin ve personelin güvenliğinin sağlanması adına ilçemizde eğitim öğretime 14 Şubat Cuma günü ara verilmesine karar verilmiştir" denildi.