Malatya'da Organ Bağışı Haftası Etkinliği - Son Dakika
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Malatya'da Organ Bağışı Haftası Etkinliği

Battalgazi Devlet Hastanesi'nde organ bağışı bilgisi verildi, vatandaşlar bağış yapmaya davet edildi.

06.11.2024 16:19
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Malatya Battalgazi Devlet Hastanesinde Organ Bağışı Haftası dolayısıyla kurulan stantta bağışta bulunmak isteyen vatandaşlara bilgi verildi.

Battalgazi Devlet Hastanesi Başhekimi Vekili Uzman Dr. Abdullah Ercan, gazetecilere, hastane girişinde kurdukları stantta vatandaşları organ bağışı yapmaya davet ettiklerini söyledi.

Dünya genelinde 105 ülkede 1 milyon kişinin organ bağışı beklediğini, her yıl 100 bin insanın uygun organ bulamadığı için yaşamının yitirdiğini aktaran Ercan, " Türkiye'de nakil bekleyen hasta sayısı 25 binden fazla. Donör sayısı bu ihtiyacı karşılamaktan çok uzak. Sadece kadavradan bağış sayısı yılda sadece 350. Organ beklerken vefat eden hasta sayısı ise 5 binin üzerindedir. Bu bağışlar, nakil bekleyen hastaların yaşam süresini uzatır ve yaşam kalitesini artırır." dedi.

???????Vatandaşların il veya ilçe sağlık müdürlükleri, devlet hastaneleri, üniversite hastaneleri, özel hastaneler, aile hekimliği merkezleri ve toplum sağlığı merkezlerine başvurarak organ bağış formunu imzalayarak bağışçı olabileceğini aktaran Ercan, "Bağışçıların ailelerini de bilgilendirmeleri, gelecekte çıkabilecek karışıklıkları önlemek açısından önemlidir. Vatandaşlarımızı organ bağışı yapmaya çağırıyorum ve organ bağışının yalnızca nakil bekleyen insanların hayatını kurtarmakla kalmayıp, aynı zamanda insani dayanışmayı güçlendirdiğini ifade ettiği bir gerçektir." diye konuştu.

Ercan'ın konuşmasının ardından hastanenin toplantı sonunda Başhekim Yardımcısı Uzman Dr. Ömer Faruk Yılmaz ile Dr. Buket Dirican organ bağışı süreciyle ilgili sağlık çalışanlarını bilgilendirdi.

Kaynak: AA

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