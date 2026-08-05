Malatya'da Orman Yangını
Pütürge ilçesinde çıkan orman yangınına itfaiye ve AFAD ekipleri müdahale ediyor.
Malatya'nın Pütürge ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor. ?
Yediyol Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.?
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, jandarma, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.?
Orman İşletme Müdürlüğü 2 arazöz, 2 ilk müdahale aracı, 16 personelle Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi 6 araç, su tankeri, 3 iş makinesi ve 25 personelle yangına müdahale ediyor.
Kaynak: AA
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