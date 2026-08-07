Terörsüz Türkiye yasası TBMM Adalet Komisyonu’na geldi - Son Dakika
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Terörsüz Türkiye yasası TBMM Adalet Komisyonu’na geldi

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Terörsüz Türkiye süreci açısından tarihi bir dönüm noktası olan Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi, bugün TBMM Adalet Komisyonu’na geldi. Toplantı öncesinde salona girişte arbede yaşandı. 12 maddelik çerçeve yasa, komisyon aşamasının ardından Genel Kurul gündemine gelmesi bekleniyor.

TBMM Adalet Komisyonu, Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi'ni görüşmek üzere toplandı. Toplantı öncesinde salona giriş kısmında kalabalıktan dolayı gerginlik çıktı.

ÜYELER TEKLİFİN YASALAŞMA SÜRECİNİ YÜRÜTECEK

İstanbul Milletvekili Cüneyt Yüksel başkanlığında bir araya gelen komisyonda, gündeminde "Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi (2/3793)" yer alıyor. Komisyon üyeleri, teklifin maddeleri üzerinde detaylı incelemelerde bulunarak yasalaşma sürecinin komisyon aşamasını yürütecek.

Terörsüz <a class='keyword-sd' href='/turkiye/' title='Türkiye'>Türkiye</a> yasası TBMM Adalet Komisyonu’na geldi

Halkla İlişkiler Binası Komisyonlar Bloku'ndaki 3 numaralı toplantı salonunda yapılacak görüşmeler, bugün saat 15.30'da başladı. Komisyon Başkanlığı tarafından yapılan bilgilendirmede, görüşmelerin belirtilen günde tamamlanmaması halinde, toplantının izleyen günlerde iş bitimine kadar devam edeceği kaydedildi.

Terörsüz Türkiye yasası TBMM Adalet Komisyonu’na geldi

"AF DÜZENLEMESİ DEĞİL"

Teklifin bir af düzenlemesi olmadığını vurgulayan Yüksel, şu değerlendirmelerde bulundu: "Teklifte öngörülen mekanizmaların işletilebilmesi, PKK/KCK terör örgütünün ve bununla bağlantılı her türlü oluşumun fiili varlığına son verdiğinin ve kontrolü altında bulunan her türlü silah ve mühimmatı teslim ettiğinin güvenlik kurumlarınca tespiti ve bu tespitin teyidine dair Milli Güvenlik Kurulu Kararının Resmi Gazete'de yayımlanmasına bağlıdır. Edirne'den Hakkari'ye kadar yükselen ortak ses şudur: Evlatlarımız değil, silahlar toprağa gömülsün. TBMM olarak yazacağımız her madde, kuracağımız her cümle ve ortaya koyacağımız her düzenleme, işte bu ortak dileğin hukuk diliyle ifadesi olacaktır."

GENEL KURUL GÜNDEMİNE GELECEK

Düzenlemenin, komisyon aşamasının ardından Genel Kurul gündemine gelmesi bekleniyor.

Terörsüz Türkiye yasası TBMM Adalet Komisyonu’na geldi

KAPILAR AÇILMADI GERGİNLİK ÇIKTI

Öte yandan Komisyon toplantısının Halkla İlişkiler Binası 1. Kat'taki 3 No'lu Komisyon Toplantı Salonu'nda yapılması planlanırken, toplantı saati öncesinde salonun kapıları açılmadı.

Toplantıyı takip etmek üzere komisyon salonunun önüne gelen muhabir ve kameramanların yanı sıra milletvekilleri de kapının önünde beklemeye başladı.

Bekleyişin uzaması ve koridordaki yoğunluğun artması üzerine İYİ Parti Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu yanı sıra İYİ Parti Adana Milletvekili Ayyüce Türkeş ile İYİ Parti Tekirdağ Milletvekili Selcan Taşcı toplantı salonunun kapılarının açılmamasına tepki gösterdi. İYİ Parti milletvekilleri ile AK Parti milletvekilleri arasında kimi zaman gerginlik yaşandı.

Türkoğlu, "Bu salon, toplantı için yeterli ve uygun değil. Hayvan haklarıyla ilgili kanunun bile Plan ve Bütçe Salonu'nda görüşüldüğü yerde bu salonun tahsis edilmesi kabul edilemez" dedi. Türkeş ise salonun değişmesi için dilekçe verdiklerini hatırlattı.

BAZI KİŞİLER EZİLME TEHLİKESİ GEÇİRDİ

Komisyon yetkilileri, salon kapısının saat 15.15'te açılacağını belirtirken, kapı komisyonun başlama saatine yakın bir zamanda açıldı. Kapı açılmadan önce milletvekilleri, danışmanları ve basın mensuplarının bulunduğu kalabalık bir grup oluştu. Kapıların açılmasıyla birlikte büyük bir izdiham yaşanırken, bazı kişiler ezilme tehlikesi geçirdi.

Kapıların açılmasının ardından salonda oturma düzeni nedeniyle de yoğunluk yaşandı. DEM Partili milletvekillerinin yerine İYİ Partili milletvekillerinin oturması nedeniyle ilk etapta çok sayıda milletvekili ayakta kaldı. Daha sonra DEM Partili milletvekillerinin bir kısmı salonda yer bulabildi.

TBMM Adalet Komisyonu Başkanı AK Parti İstanbul Milletvekili Cüneyt Yüksel, toplantının açılış konuşmasını yaptığı anda İYİ Parti Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu, Yüksel'e "Bu salonda olmaz başkanım olmaz" diye seslendi.

İŞTE 5 MADDEDE SÜRECİN YOL HARİTASI

1- YASA RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANINCA SÜREÇ BAŞLAYACAK

Yasanın çıkmasıyla birlikte beş adımdan oluşan bir yol haritası işlemeye başlayacak. Çerçeve yasa bugün ilk olarak TBMM Adalet Komisyonu'nda ele alınacak. Teklifin önümüzdeki hafta Genel Kurul'dan geçip yasalaşması planlanıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayıyla birlikte Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla birlikte süreç işlemeye başlayacak.

2- TEYİT-TESPİT MEKANİZMASI İŞLETİLECEK

Yasanın kabulü ve Resmi Gazete'de yayımlanmasının arıdından Değerlendirme ve Koordinasyon Kurulu çalışmalarına başlayacak. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığındaki kurulda, Adalet Bakanı, Dışişleri Bakanı, İçişleri Bakanı, Milli Savunma Bakanı, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri, Milli İstihbarat Teşkilâtı Başkanı ve Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri yer alacak. Kurulun koordinasyonu Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği tarafından yapılacak. Bir kurul da TBMM bünyesinde kurulacak. İzleme Kurulu adı verilecek bu yapının 17 üyesi olacak. Bu kurulda kimlerin yer alacağına TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş karar verecek.

3- MGK KARAR ALACAK, RESMİ GAZETE'DE İLAN EDİLECEK

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz başkanlığındaki kurul, PKK/KCK terör örgütünün ve bu örgüte bağlı her türlü oluşumun fiili varlığına son verip, vermediğini tespit edecek. Kurul aynı zamanda her türlü silah ve mühimmatın teslim edilip edilmediğini de incelemeye alacak. Kurulun bu yönde oluşturacağı rapor, Milli Güvenlik Kurulu'na (MGK) sunulacak. MGK bu raporu inceleyecek, örgüt ve tüm bileşenlerinin dağılmış hale geldiğini tespit ederse karar alacak. Söz konusu karar, Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Resmi Gazete'de yayımlanacak. Bu arada MGK'nın bir sonraki toplantısının ekim ayında yapılması bekleniyor.

4- PKK'LILARIN 6 AY SÜRESİ OLACAK

Söz konusu kararın Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla birlikte terör örgütü PKK üyeleri için süre işlemeye başlayacak. Yasadan faydalanmak isteyen terör örgütü üyelerine 6 ay süre tanındı. Bir sonraki MGK'nın ekim ayında yapılacağı düşünüldüğünde bu süre Nisan 2027 başına kadar başvuru yapılabileceği anlamına geliyor. Düzenlemeye göre, 5 yıl veya daha az hapis cezası alan hükümlülerin cezalarının infazı 5 yıl, 15 yıldan fazla ile müebbet hapis veya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alanların infazı 10 yıl süreyle ertelenecek. Erteleme süresi içinde terör suçlarından birinin işlenmesi halinde söz konusu karar kaldırılacak, soruşturma ve kovuşturma devam edecek. Hükümlü belirtilen süreyi suç işlemeden tamamlarsa ceza infaz edilmiş sayılacak. 1 Haziran 2005 tarihinden önce ağırlaştırılmış müebbet cezası alanlar veya ağırlaştırılmış müebbet gerektirecek suçlar işleyenler, yasa kapsamı dışında tutulacak. Bu da terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan ve örgütün yönetim kadrosunun yasadan yararlanamayacağı anlamına geliyor.

5- YENİ EVREYE GEÇİLECEK

Süreç beklenildiği gibi ilerler ve terör tehdidinin ortadan kalkması halinde yeni bir aşamaya geçilecek. Süreci yürüten kurul çalışmalarına devam ederek gözlem raporları oluşturacak. Ceza İnfaz Yasası, Terörle Mücadele Yasası ve Türk Ceza Yasası ile Siyasi Partiler Yasası başta olmak üzere yeni demokratikleşme adımları gündeme gelecek.

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Son Dakika Güncel Terörsüz Türkiye yasası TBMM Adalet Komisyonu’na geldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • dilaver ovalı dilaver ovalı:
    Ben ilk önce halka sorun derim..Bu yasa halka sorulmadan çıkarılırsa havada kalır Halktan destek görmez 1 0 Yanıtla
  • Diyego Can Diyego Can:
    çokta lazımdı 1 0 Yanıtla
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