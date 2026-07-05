Malatya'da Orman Yangını Söndürüldü - Son Dakika
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Malatya'da Orman Yangını Söndürüldü

Malatya\'da Orman Yangını Söndürüldü
05.07.2026 08:47
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Pütürge'de çıkan orman yangını ekipler tarafından söndürüldü, soğutma çalışmaları başladı.

Malatya'nın Pütürge ilçesinde dün öğle saatlerinde çıkan orman yangını söndürüldü.

Örmeli bölgesindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangına AFAD, jandarma, itfaiye ile orman işletme ve bölge müdürlüklerinden 38 araç ile 126 personel müdahale etti.

Bir yangın söndürme helikopteri de ekiplere havadan destek verdi.

Ekipler, yangını sabah saatlerinde söndürerek soğutma çalışmalarına başladı.

Kaynak: AA

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