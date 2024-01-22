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Malatya'da otobüste 3 kilo 828 gram skunk ele geçirildi, şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Malatya'da otobüste 3 kilo 828 gram skunk ele geçirildi, şüpheli tutuklandı

Malatya'nın Kale ilçesinde yapılan bir uygulama noktasında durdurulan yolcu otobüsünde, narkotik dedektör köpeğiyle yapılan aramada 3 kilo 828 gram skunk ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli, adliyeye sevk edildikten sonra tutuklandı.

Malatya\'da otobüste 3 kilo 828 gram skunk ele geçirildi, şüpheli tutuklandı
22.01.2024 - 13:49,
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Malatya'nın Kale ilçesinde yolcu otobüsünde 3 kilo 828 gram skunk ele geçirildi, gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Kale ilçesindeki uygulama noktasında durdurdukları yolcu otobüsünde narkotik dedektör köpeğiyle arama gerçekleştirdi.

Aramada 5 paket halinde 3 kilo 828 gram skunk ele geçirildi.

Gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen R.E, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Malatya'da otobüste 3 kilo 828 gram skunk ele geçirildi, şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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