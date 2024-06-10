Malatya'da Otomobil Kazası: 1 Ölü, 4 Yaralı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Malatya'da Otomobil Kazası: 1 Ölü, 4 Yaralı

Geniş Video İzle

Malatya'da sürücüsünün kontrolünü kaybeden bir otomobil, park halindeki başka bir otomobile çarptı. Kazada sürücü hayatını kaybederken, 4 kişi yaralandı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

10.06.2024 09:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

MALATYA'da, sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil, park halindeki otomobile çarptı. Kazada sürücü Hüseyin Pekel (40) öldü, 4 kişi yaralandı.

Kaza, dün akşam saatlerinde Çiftlik Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Hüseyin Pekel yönetimindeki 34 ANP 013 plakalı otomobil, bilinmeyen nedenle kontrolden çıkıp şerit değiştirerek, park halinde bulunan sürücü F.D.'nin 44 AAC 783 plakalı otomobiline çarptı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücüler ile yanlarında bulunan 3 kişi ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi'ne kaldırıldı. Acil serviste tedaviye alınan yaralılardan Hüseyin Pekel, doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

Polis kazaya ilişkin inceleme başlattı.

Kaynak: DHA

İnceleme, Malatya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Malatya'da Otomobil Kazası: 1 Ölü, 4 Yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


11:41 Yangın riski taşıyan 27 ildeki ormanlara girişler yasaklandı Listede İstanbul ve Antalya da var Yangın riski taşıyan 27 ildeki ormanlara girişler yasaklandı! Listede İstanbul ve Antalya da var
11:15 2’si doktor 4 kişi yanarak can verdi, çevredekiler çaresizce izledi 2'si doktor 4 kişi yanarak can verdi, çevredekiler çaresizce izledi
10:48 Hizbullah ile İsrail gerilimi artarak devam ediyor Sınırda şimdiye kadarki en derin saldırı yapıldı Hizbullah ile İsrail gerilimi artarak devam ediyor! Sınırda şimdiye kadarki en derin saldırı yapıldı
10:38 Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Sinan Ateş’in eşiyle görüşecek olmasına Bahçeli’den ilk yorum Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Sinan Ateş'in eşiyle görüşecek olmasına Bahçeli'den ilk yorum
04:41 Aşırı sağın seçim zaferi Fransa’yı karıştırdı Sokağa inen yüzlerce kişi Macron’a tepki gösterdi Aşırı sağın seçim zaferi Fransa'yı karıştırdı! Sokağa inen yüzlerce kişi Macron'a tepki gösterdi
11:43 Saldırganı durdurmak için yaptığı hamleyle kendi canını hiçe saydı Saldırganı durdurmak için yaptığı hamleyle kendi canını hiçe saydı
11:05 Schengen vizesi ücretlerine yüzde 12 zam geldi Schengen vizesi ücretlerine yüzde 12 zam geldi
10:57 Mourinho’nun takımda kalmasını en çok istediği isim ortaya çıktı Mourinho'nun takımda kalmasını en çok istediği isim ortaya çıktı
10:56 Devlet Bahçeli’den DEM Partili vekilin “Kürdistan“ çıkışına zehir zemberek yanıt Devlet Bahçeli'den DEM Partili vekilin "Kürdistan" çıkışına zehir zemberek yanıt
10:44 Burak Özçivit, yeni aldığı son model aracıyla polis çevirmesine takıldı Burak Özçivit, yeni aldığı son model aracıyla polis çevirmesine takıldı
10:30 Altının gram fiyatında hareketlilik devam ediyor Altının gram fiyatında hareketlilik devam ediyor
10:20 Vincenzo Montella, hakemlere demediğini bırakmadı Vincenzo Montella, hakemlere demediğini bırakmadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.06.2024 12:15:15. #1.13#
SON DAKİKA: Malatya'da Otomobil Kazası: 1 Ölü, 4 Yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement