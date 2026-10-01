Malatya'da polis operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı, 63 bin 900 makaron bulundu - Son Dakika
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Malatya'da polis operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı, 63 bin 900 makaron bulundu

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Malatya\'da polis operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı, 63 bin 900 makaron bulundu
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Malatya'da polis operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı. Aramada 63 bin 900 bandrolsüz makaron, 650 gümrük kaçağı sigara, 22 elektronik sigara ve 25 fişek ele geçirildi; şüphelinin işlemi sürüyor.

Malatya'da kaçakçılık operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kaçakçılık suçlarının tespiti ve önlenmesine yönelik yürütülen çalışma neticesinde belirlenen adrese operasyon düzenlendi.

Adreste yapılan aramada 63 bin 900 bandrolsüz makaron, 650 gümrük kaçağı sigara, 322 bandrolsüz sigara sarma kağıdı,164 paket ısıtılmış tütün mamulü, 22 elektronik sigara ile 25 fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan 1 şüphelinin işlemi sürüyor.

Kaynak: AA
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