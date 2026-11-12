Malatya'da S-70 helikopter bilinmeyen nedenle kaza kırıma uğradı, enkaza ulaşıldı

Malatya'da S-70 helikopter bilinmeyen nedenle kaza kırıma uğradı, enkaza ulaşıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Malatya'da bir S-70 tipi helikopterin henüz bilinmeyen nedenle kaza kırıma uğradığını açıkladı. Enkaza ulaşıldığı ve bölgede arama-kurtarma çalışmalarına hemen başlandığı bildirildi.
MSB: Bir S-70 tipi helikopterimiz Malatya'da henüz bilinmeyen nedenle kaza kırıma uğramıştır. Enkaza ulaşılmış, arama-kurtarma çalışmalarına derhal başlanmıştır
Kaynak: AA
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