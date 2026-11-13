Malatya\'da şehit olan 4 askerin cenazesi Ankara\'ya getirildi

Malatya'da şehit olan 4 askerin cenazesi Ankara'ya getirildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
MALATYA'da S-70 tipi helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan 4 askerin cenazesi Ankara'ya getirildi.
MALATYA'da S-70 tipi helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan 4 askerin cenazesi Ankara'ya getirildi.
Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde Sikorsky S-70 tipi askeri helikopter, dün akşam Samanköy Mahallesi'nde kaza kırıma uğradı. Kazada Kara Pilot Binbaşı Erdem Çimen, Kara Pilot Binbaşı Orhun Pınar, Teknisyen Astsubay Kıdemli Üstçavuş Hüseyin Zehir ve Teknisyen Astsubay Kıdemli Çavuş Serkan Önder şehit oldu. Şehitlerin cenazeleri, Malatya Havalimanı'nda düzenlenen törenin ardından Ankara Adli Tıp Kurumu'na getirildi.
Ailesi Ankara'nın Sincan ilçesinde yaşayan Kara Pilot Binbaşı Orhun Pınar'ın cenazesinin, Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde öğlen kılınacak cenaze namazı sonrası defnedilmesi bekleniyor. Diğer 3 şehidin cenazesi ise işlemlerin ardından memleketlerine uğurlanacak.