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Malatya'da seyir halindeki servis otobüsünde çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
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Malatya'da seyir halindeki servis otobüsünde çıkan yangın söndürüldü

Malatya'da S.G. idaresindeki 44 S 0584 plakalı servis otobüsü, Buhara Bulvarı Turgut Temelli Alt Geçidi'nde henüz belirlenemeyen nedenle yanmaya başladı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Araçta hasar oluşurken, yol trafiğe yeniden açıldı.

Malatya\'da seyir halindeki servis otobüsünde çıkan yangın söndürüldü
09.01.2024 - 09:49,
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Malatya'da seyir halindeki servis otobüsünde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

S.G. idaresindeki 44 S 0584 plakalı servis otobüsü, fabrika işçilerini almaya gittiği sırada, Buhara Bulvarı Turgut Temelli Alt Geçidi'nde henüz belirlenemeyen nedenle yanmaya başladı.

İhbar üzerine bölgeye gelen Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, yangını söndürdü.

Araçta hasar oluşurken, ulaşıma kapatılan yol çalışmaların ardından yeniden trafiğe açıldı.

Kaynak: AA
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