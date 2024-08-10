Malatya'da silahlı kavga: 1 kişi hayatını kaybetti

Malatya'nın Yazıhan ilçesinde meydana gelen silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.
Gövük Mahallesi'nde iddiaya göre aralarında husumet bulunan İ.B. ile Ali Ateş arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.
Av tüfeğiyle yaralanan Ateş, kaldırıldığı Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yaşamını yitirdi.
Yeniden Refah Partisi Yazıhan İlçe Başkanı olduğu öğrenilen İ.B. gözaltına alındı.
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