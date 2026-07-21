Malatya'da çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı, 3 şüpheli gözaltına alındı.
Merkez Battalgazi ilçesine bağlı Çöşnük Mahallesinde aralarında husumet bulunan M.K. ile Ş.E, Y.M. ve H.M. arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.
Olayda yaralanan M.K sağlık ekiplerince Battalgazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Polis olaya ilişkin Ş.E, Y.M. ve H.M'yi gözaltına aldı.
Son Dakika › Güncel › Malatya'da Silahlı Kavga: 1 Yaralı, 3 Gözaltı - Son Dakika
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