Malatya'da Silahlı Kavga: 2 Yaralı

MALATYA'nın Battalgazi ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

Olay, gece saatlerinde Çukurdere Mahallesi'nde meydana geldi. Henüz belirlenemeyen sebepten ötürü iki grup arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada M.G ve A.G.T., vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılardan M.G. Battalgazi Devlet Hastanesi'ne A.G.T. ise Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis, olayın şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.