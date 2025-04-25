Malatya'da tırın çarptığı yaya yaşamını yitirdi.
M.G. idaresindeki 44 AFM 889 plakalı tır, Yeşilyurt ilçesine bağlı Çavuşoğlu Mahallesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Bayram Karagöz'e çarptı.
Çevredekilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, Karagöz'ün olay yerinde hayatını kaybettiğini belirlerken sürücü M.G. gözaltına alındı.
Son Dakika › Güncel › Malatya'da Tır Çarpan Yaya Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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