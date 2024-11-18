Malatya'da Tır Çarpışması: 1 Yaralı - Son Dakika
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Malatya'da Tır Çarpışması: 1 Yaralı

Malatya\'da Tır Çarpışması: 1 Yaralı

Yeşilyurt'ta iki tırın çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı, hayati tehlikesi var.

18.11.2024 22:16
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Malatya'nın merkez Yeşilyurt ilçesinde iki tırın çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

C.K'nin kullandığı 58 AET 289 çekici plakalı tır, Dilek Mahallesi mevkisinde karşı yönden gelen Y.T. yönetimindeki 44 DJ 544 çekici plakalı tırla çarpıştı.

Kaza yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan ve Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan sürücü Y.T'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kaynak: AA

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