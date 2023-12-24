18:16 •
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Malatya'nın merkez Battalgazi ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Y.K'nin kullandığı 70 FC 210 plakalı hafif ticari araç, Battalgazi Mahallesi Mahmutkutan Sokak'ta M.D. yönetimindeki 44 HU 445 plakalı kamyonetle çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle savrulan kamyonet, yaya Dursun Kantiya'ya (67) çarptı.
Dursun Kantiya kaza yerinde hayatını kaybetti, yaralanan sürücü M.D. ekiplerce hastaneye kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Malatya'da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika