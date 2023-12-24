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Malatya'da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika
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Malatya'da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, hafif ticari araç ile kamyonetin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Kazada, savrulan kamyonet yaya bir kişiye çarptı. Yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

Malatya\'da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı
24.12.2023 - 19:53,
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Malatya'nın merkez Battalgazi ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Y.K'nin kullandığı 70 FC 210 plakalı hafif ticari araç, Battalgazi Mahallesi Mahmutkutan Sokak'ta M.D. yönetimindeki 44 HU 445 plakalı kamyonetle çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle savrulan kamyonet, yaya Dursun Kantiya'ya (67) çarptı.

Dursun Kantiya kaza yerinde hayatını kaybetti, yaralanan sürücü M.D. ekiplerce hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Malatya'da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika
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